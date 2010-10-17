Видаль оштрафован на 800 тысяч евро за драку в клубе. Это почти 3 его месячные зарплаты

Полузащитник «Барселоны» оштрафован на 800 тысяч евро за драку в ночном клубе.

Экс-хавбек «Баварии» сегодня был вызван в окружной суд Мюнхена из-за инцидента, произошедшего в мюнхенском клубе Crown Club. Видаль не явился на слушание, сославшись на профессиональные причины: он был в Мексике, где сборная Чили проводила товарищеский матч.

Футболист был осужден заочно и приговорен к выплате штрафа в размере 800 тысяч евро (80 выплат по 10 тысяч евро – именно столько чилиец получает в день). Зарплата футболиста составляет 300 тысяч евро в месяц.

Его брат Сандрино, который не явился на заседание без уважительной причины, должен выплатить 18 000 евро (120 выплат по 150 евро).

У Видаля и его брата есть две недели, чтобы обжаловать приговор.

В сентябре прошлого года 31-летний хавбек, выступавший тогда за «Баварию», стал участником драки в ночном клубе.

Чилиец отдыхал в компании брата Сандрино и нескольких друзей.

Потерпевший получил травму в результате удара бутылкой по голове. По его словам, перед ним даже не извинились.

Потерпевший получил черепно-мозговую травму, из-за которой пришлось взять две недели больничного. Его адвокат, ссылаясь на видеозапись инцидента, подытожил: «Доказательства очевидны».