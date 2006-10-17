Флойд Мэйвезер: «Думаю, за бой с Хабибом я заработаю 200 миллионов долларов»

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер рассказал, что подерется с Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.

«Мы подеремся. Я сам себе босс. Не знаю, что там думает Хабиб, но я думаю, что мы можем организовать такой бой. Он написал в инстаграме, что не хочет драться в Вегасе. Но мы-то знаем, что Вегас – столица боев. И здесь нужно вести себя как настоящий профессионал – не только во время боя, но и после поединка. Он же повел себя после боя с Макгрегором непрофессионально. Я не смотрел видео, но мне рассказывали, что Хабиб творил какое-то безумие.

Бокс или ММА? Так кто хочет этот бой? Хабиб меня вызвал. Значит он должен прийти в мой мир. Только бокс – игра по моим правилам. Он сказал, мол, он уложил Макгрегора, а я не смог. Ну что же, приходи в бокс – и я уложу тебя спать. За бой с Хабибом я заработаю больше, чем за бой с Конором. Думаю, будет около 200 миллионов долларов», – сказал Флойд.

Хабиб вызвал Флойда в соцсетях. Мэйвезер заявил, что готов подраться в Лас-Вегасе.

Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг