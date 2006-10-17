Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Менеджер Хабиба: «Конор был проституткой – проституткой и остался»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз считает, что Конор Макгрегор не заслуживает реванша с Нурмагомедовым.

    «Он говорит о реванше и тому подобном. Но он же сдался! Как можно давать реванш человеку? Он сучка!

    Знаете, что злит меня больше всего? Не то, что он сказал обо мне или о Хабибе – хрен с ним. Но он наговорил все это, а потом в третьем раунде сказал, что все это лишь бизнес. 

    Он был проституткой – проституткой и остался. Я говорил об этом раньше и не изменил своего мнения о нем», – сказал Абдель-Азиз. 

    Конор сдался Хабибу в четвертом раунде после болевого приема на UFC 229.

    Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться