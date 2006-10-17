Менеджер Хабиба: «Конор был проституткой – проституткой и остался»

Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз считает, что Конор Макгрегор не заслуживает реванша с Нурмагомедовым.

«Он говорит о реванше и тому подобном. Но он же сдался! Как можно давать реванш человеку? Он сучка!

Знаете, что злит меня больше всего? Не то, что он сказал обо мне или о Хабибе – хрен с ним. Но он наговорил все это, а потом в третьем раунде сказал, что все это лишь бизнес.

Он был проституткой – проституткой и остался. Я говорил об этом раньше и не изменил своего мнения о нем», – сказал Абдель-Азиз.

Конор сдался Хабибу в четвертом раунде после болевого приема на UFC 229.

Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?