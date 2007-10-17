Иранские женщины посетили товарищеский матч сборной. Генеральный прокурор назвал это грехом

Женщины из Ирана посетили матч сборной страны.

Около ста девушек присутствовало на арене «Азади» в Тегеране во время товарищеского матча Иран – Боливия (2:1).

Это был первый матч, на который пустили девушек. После исламской революции 1979 года в Иране действовал запрет на посещение стадионов женщинами.

В то же время генеральный прокурор страны осудил это решение.

«Если предупреждения не помогают, и эта тенденция продолжится, мы примем меры. Позор, что в исламской стране спортивные власти позволяют обществу грешить. Мы не позволим греху распространиться в обществе!

Некоторые люди пытаются сломать табу. Когда женщина видит полуголых мужчин в спортивной форме на стадионе – это грех», – заявил прокурор.