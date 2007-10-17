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    Иранские женщины посетили товарищеский матч сборной. Генеральный прокурор назвал это грехом

    Теги светская хроника Сборная Ирана по футболу сборная Боливии по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

    Женщины из Ирана посетили матч сборной страны.

    Около ста девушек присутствовало на арене «Азади» в Тегеране во время товарищеского матча Иран – Боливия (2:1).

    Это был первый матч, на который пустили девушек. После исламской революции 1979 года в Иране действовал запрет на посещение стадионов женщинами.

    В то же время генеральный прокурор страны осудил это решение.

    «Если предупреждения не помогают, и эта тенденция продолжится, мы примем меры. Позор, что в исламской стране спортивные власти позволяют обществу грешить. Мы не позволим греху распространиться в обществе!

    Некоторые люди пытаются сломать табу. Когда женщина видит полуголых мужчин в спортивной форме на стадионе – это грех», – заявил прокурор.

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