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    Адвокат Кокорина опроверг, что его клиента обвиняют в оскорблении Пака по национальному признаку

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Олег Попов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, опроверг, что после очной ставки с чиновником Денисом Паком футболисту выдвинули обвинения в оскорблениях по национальному признаку.

    «Александр Кокорин не наносил оскорблений по национальному признаку, все инсинуации по данному поводу носят заведомо ложный характер.О предъявлении обвинений уведомлений не поступало.

    Между сторонами возник бытовой конфликт, регламентирующийся ст. 116 УК РФ («Побои»), дополнительных квалификаций по другим статьям УК он не требует», – заявил Попов.

    Напомним, что об этом сегодня сообщил телеграм-канал Mash.

    Напомним, ранее сообщалось, что компания дразнила Пака песней корейского исполнителя Psy – Gangnam Style, а также обзывала его китайцем.

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