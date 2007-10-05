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    Божович возглавил «Крылья Советов»

    Теги Крылья Советов Андрей Тихонов премьер-лига Россия фото Миодраг Божович Футбол

    У «Крыльев Советов» появился новый главный тренер.

    Пост занял Миодраг Божович. Сегодня черногорца представили команде. Срок контракта – 2,5 года, как сообщил член совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин.

    На посту главного тренера Божович сменил Андрея Тихонова, который сегодня провел последнюю тренировку с командой и был отправлен в отставку.

    Предыдущим клубом балканского специалиста был тульский «Арсенал», с которым он в минувшем сезоне занял 7-е место в РПЛ.

    «Крылья Советов» отправили Тихонова в отставку

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    Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»

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