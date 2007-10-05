Божович возглавил «Крылья Советов»

У появился новый главный тренер.

Пост занял Миодраг Божович. Сегодня черногорца представили команде. Срок контракта – 2,5 года, как сообщил член совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин.

На посту главного тренера Божович сменил , который сегодня провел последнюю тренировку с командой и был отправлен в отставку.

Предыдущим клубом балканского специалиста был тульский «Арсенал», с которым он в минувшем сезоне занял 7-е место в РПЛ.

«Крылья Советов» отправили Тихонова в отставку

Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»