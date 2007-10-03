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    ЦСКА обыграл «Реал», красная Акинфеева, победы «Юве», «Ман Сити» и «Ромы», Крикунов возглавил «Динамо» и другие новости

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. ЦСКА в «Лужниках» победил мадридский «Реал» и вышел на 1-е место в группе Лиги чемпионов. Единственный мяч забил Никола Влашич, а Игорь Акинфеев в добавленное время обругал судью и был удален за две мгновенные желтые (никто ничего не понял). 

    2. В других матчах Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил «Янг Бойз», «Рома» отгрузила 5 штук «Виктории», «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом», «Бавария» поделила очки с «Аяксом» (но хотя бы забила), а «Манчестер Юнайтед» – с «Валенсией» (тут без голов). Все результаты лигочемпионских матчей – здесь.

    3. «Спартак» рассматривает кандидатуры 3 иностранных тренеров в случае отставки Массимо Карреры.

    4. В КХЛ СКА разгромил «Спартак» (Павел Дацюк забил впервые в сезоне), «Локомотив» уступил «Нефтехимику», а «Витязь» получил 6 шайб от «Авангарда».

    5. Владимир Крикунов возглавил московское «Динамо».

    6. Форвард «Вашингтон» Александр Овечкин стал лицом рекламной кампании World of Warships.

    7. 39-летний игрок «Пскова-747» Иван Ершов временно отстранен от игр за допинг. Если что, это ПФЛ.

    8. «Барселона» стала первым клубом в истории с годовым доходом более 1 млрд долларов.

    9. У Станислава Черчесова появилась официальная страница в инстаграме. Уже подписались?

    11. «МЮ», «Зенит» и «Локомотив» интересуются Андреасом Гранквистом.

    12. «Торонто» выиграл Кубок Стэнли (но пока в симуляции NHL 19).

    Цитаты дня. 

    «Анжи» на грани исчезновения. Руководство Дагестана нам ничем не помогло». Главный тренер Магомед Адиев о проблемах в Махачкале.

    «Я ******* от судейских решений». Защитник «Салавата» Григорий Панин оценил судейство в матче с ЦСКА.

    «Медведева никак не может повторить судьбу Липницкой, потому что она не олимпийская чемпионка». Максим Траньков о взаимоотношениях российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. 

    «Хабиб – подлая крыса. Наша вражда не закончится после боя». Да, это Конор.

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