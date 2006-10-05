Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Берлускони запретил игрокам «Монцы» иметь татуировки, носить бороды и серьги

    Теги Сильвио Берлускони Д3 Италия Монца стиль Футбол

    Новый владелец «Монцы» Сильвио Берлускони ввел в команде ряд запретов на внешний вид.

    «Это будет молодая команда, собранная исключительно из итальянских футболистов.

    У них будут нормальные прически. Мы уже нашли парикмахера в Монце, который сказал, что пострижет их бесплатно.

    Никаких бород, никаких татуировок. Они не смогут с гордостью носить свои серьги.

    На поле они будут примером для подражания, будут извиняться перед соперником за нарушения, а к арбитрам обращаться как джентльмены.

    Если у них попросят автограф, они напишут свои имена и фамилии, никаких закорючек. Они всегда будут одеты солидно и модно.

    Я хочу увидеть нечто новое в современном футболе», – сказал Берлускони.

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться