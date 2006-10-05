Берлускони запретил игрокам «Монцы» иметь татуировки, носить бороды и серьги

Новый владелец «Монцы» ввел в команде ряд запретов на внешний вид.

«Это будет молодая команда, собранная исключительно из итальянских футболистов.

У них будут нормальные прически. Мы уже нашли парикмахера в Монце, который сказал, что пострижет их бесплатно.

Никаких бород, никаких татуировок. Они не смогут с гордостью носить свои серьги.

На поле они будут примером для подражания, будут извиняться перед соперником за нарушения, а к арбитрам обращаться как джентльмены.

Если у них попросят автограф, они напишут свои имена и фамилии, никаких закорючек. Они всегда будут одеты солидно и модно.

Я хочу увидеть нечто новое в современном футболе», – сказал Берлускони.