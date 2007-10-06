Ковальчук про Путина: «Глыба, машина, человек-монстр. У него чумовая аура, энергетика»

Нападающий «Лос-Анджелеса» рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным.

- Сколько раз доводилось встречаться с президентом России?

– Не знаю, но хотелось бы чаще. Бывало, общались. Немного, конечно, но общались.

Всегда приятно пообщаться с руководителем страны, особенно с такой глыбой, машиной. Это человек-монстр. У него какая-то чумовая аура, энергетика, поэтому очень круто.

В Сочи последний раз даже выпили чуть-чуть шампанского, хотя я его вообще не пью – пришлось давиться чуть-чуть.

- Что интересно услышать президенту от Ковальчука в плане развития хоккея в стране, своей игры?

– Об этом он меня не спрашивал. Знаю, что там и Алексей Касатонов тренирует, и Паша Буре подсказывает все время, Валера Каменский.

У него есть достойные люди, которые подскажут, как держать клюшку. По его движению и пониманию игры видно, что человек прибавляет.

В 60 лет начать играть в хоккей, вообще встать на коньки и добиться такого успеха – это очень круто, – сказал Ковальчук.