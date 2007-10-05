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    Адвокаты Майорги хотят связаться с женщиной, которая обвиняла Роналду в изнасиловании в 2005 году

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия Футбол

    Адвокаты Кэтрин Майорги, которая обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании, хотят связаться с другой женщиной, обвинявшей португальца в подобном преступлении.

    Португалец был арестован в 2005 году по подозрению в изнасиловании, но обвинения ему так и не были выдвинуты.

    Тогда появилась информация, что 20-летний на тот момент Роналду изнасиловал француженку африканского происхождения в одном из отелей Лондона. Однако футболист избежал уголовного преследования из-за недостаточного количества улик.

    Вторая женщина заявила, что в ту же ночь она также была изнасилована Криштиану и его кузеном, но позже отозвала обвинения.

    Адвокат Майорги Лесли Стовэлл сообщил, что хочет, чтобы все возможные пострадавшие вышли с ним на связь.

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