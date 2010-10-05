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    Болельщики «Зенита» вернули фиолетовые футболки Анюкову. Игроки бросили их на трибуну в Астрахани

    Теги Зенит Александр Анюков премьер-лига Россия болельщики фото Ландскрона игровая форма Футбол

    Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением относительной третьей формы команды фиолетового цвета.

    «В цветах «Зенита» нет фиолетового», – текстовик на вчерашнем матче против использования чуждого «Зениту» цвета в форме команды. У «Зенита» есть три цвета, один из которых был внедрен клубом после предложения фанатов еще в 80-х. 

    Со стороны руководства последние лет 5 было много обещаний сделать резервный комплект формы в СБГ (сине-бело-голубых – прим. Sports.ru) цветах, но в итоге вместо того, чтобы иметь свое лицо и следовать традициям, в клубе ведутся на предложения некомпетентных креативщиков в угоду коммерческим вопросам и ради наживы на болельщиках-потребителях. 

    На выезде в Астрахани с нашего сектора были заряды против клуба, а кинутые после матча игроками фиолетовые футболки было решено вернуть футболистам, чтобы они не стали разменной монетой. Команда не в восторге от других цветов и не горит желанием в них играть.

    Вчера после матча со «Славией» фиолетовые футболки были переданы капитану команды Саше Анюкову, который вернет их игрокам и объяснит нашу позицию», – говорится в заявлении.

    Напомним, что в официальном матче «Зенит» сыграл в фиолетовой форме лишь однажды – в матче 1/16 финала Кубка России с «Волгарем». Также петербуржцы сыграли в фиолетовом в товарищеском матче с «Кайратом».

    Фанаты «Зенита» против фиолетовой формы. На этот цвет дизайнеров вдохновил Фаберже

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    Фото: сайт «Ландскроны»

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