IBU дисквалифицировал Грегорин на два года за допинг в Ванкувере-2010

Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов ( ) вынесла решение по допинговому делу словенки Теи Грегорин.

В октябре прошлого года IBU отстранил Грегорин из-за положительной допинг-пробы с Ванкувера-2010.

В ходе перепроверки проб участников Игр 2010 года, инициированной Международным олимпийским комитетом ( ), в образцах, взятых у Грегорин 6 и 7 февраля 2010 года, был обнаружен метаболит GHRP-2 (гормон роста). Все результаты биатлонистки, показанные на Олимпиаде, были аннулированы.

IBU признал Грегорин виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал биатлонистку на два года. Учитывая временное отстранение, начало дисквалификации словенки отсчитывается с 4 октября 2017 года.

Все результаты Грегорин с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012 года аннулированы, спортсменка обязана вернуть призовые и награды, добытые в этот срок.

В течение трех недель биатлонистка может обжаловать решение антидопинговой комиссии.

Грегорин является бронзовым призером , на счету словенки также два серебра чемпионатов мира.