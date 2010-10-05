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    IBU дисквалифицировал Грегорин на два года за допинг в Ванкувере-2010

    Теги Тея Грегорин дисквалификации допинг МОК Ванкувер-2010 IBU сборная Словении жен Биатлон

    Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла решение по допинговому делу словенки Теи Грегорин.

    В октябре прошлого года IBU отстранил Грегорин из-за положительной допинг-пробы с Ванкувера-2010.

    В ходе перепроверки проб участников Игр 2010 года, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК), в образцах, взятых у Грегорин 6 и 7 февраля 2010 года, был обнаружен метаболит GHRP-2 (гормон роста). Все результаты биатлонистки, показанные на Олимпиаде, были аннулированы.

    IBU признал Грегорин виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал биатлонистку на два года. Учитывая временное отстранение, начало дисквалификации словенки отсчитывается с 4 октября 2017 года.

    Все результаты Грегорин с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012 года аннулированы, спортсменка обязана вернуть призовые и награды, добытые в этот срок.

    В течение трех недель биатлонистка может обжаловать решение антидопинговой комиссии.

    Грегорин является бронзовым призером Сочи-2014, на счету словенки также два серебра чемпионатов мира.

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