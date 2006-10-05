Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Адвокат Родченкова: «Россия начала вторжение на Запад с помощью компьютеров, а не ракет»

    Теги допинг WADA политика Джим Уолден Легкая атлетика

    Джим Уолден, адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, прокомментировал информацию о том, что ГРУ стоит за кибератаками, в том числе и на базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    Накануне Британское правительство заявило, что Главное разведывательное управление России (ГРУ, официальное название – Главное управление Генерального штаба) несет ответственность за ряд кибератак по всему миру.

    Позднее Министерство юстиции США предъявило обвинения семерым россиянам, которые подозреваются в совершении кибератак на WADA.

    «Это лишь один шаг, но шаг важный, к тому, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее продолжающуюся кампанию кибервойны.

    Но не заблуждайтесь: по сути, Россия начала полномасштабное вторжение в жизнь западных стран, институтов и инфраструктур с помощью компьютеров, а не ракет. Пара судебных дел их не удержит.

    Если мир не объединится, чтобы решительно отреагировать, русские станут еще смелее и наглее. Это цена слабости перед лицом зла», – сказал Уолден.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться