Адвокат Родченкова: «Россия начала вторжение на Запад с помощью компьютеров, а не ракет»

Джим Уолден, адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, прокомментировал информацию о том, что ГРУ стоит за кибератаками, в том числе и на базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Накануне Британское правительство заявило, что Главное разведывательное управление России (ГРУ, официальное название – Главное управление Генерального штаба) несет ответственность за ряд кибератак по всему миру.

Позднее Министерство юстиции США предъявило обвинения семерым россиянам, которые подозреваются в совершении кибератак на WADA.

«Это лишь один шаг, но шаг важный, к тому, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее продолжающуюся кампанию кибервойны.

Но не заблуждайтесь: по сути, Россия начала полномасштабное вторжение в жизнь западных стран, институтов и инфраструктур с помощью компьютеров, а не ракет. Пара судебных дел их не удержит.

Если мир не объединится, чтобы решительно отреагировать, русские станут еще смелее и наглее. Это цена слабости перед лицом зла», – сказал Уолден.