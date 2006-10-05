Игроки «Баварии» недовольны методами Ковача, ротацией и тем, что тренер по-хорватски говорит с помощниками

В «Баварии» назревает недовольство главным тренером команды .

По информации SportBild, игрокам мюнхенского клуба не нравятся тренерские методы хорвата. В частности, по данным издания, полузащитник после тренировки сказал партнерам по команде во время отсутствия тренера: «Здесь ему не Франкфурт!». Ковач ранее работал в «Айнтрахте».

Кроме того, в команде недовольны, что главный тренер общается на хорватском со своими ассистентами: братом Робертом Ковачем и тренером вратарей Тони Тапаловичем, а также со спортивным директором, боснийцем даже в присутствии других людей.

Игроков также не устраивает ротация. Команде не нравится, что футболисты оказываются в запасе после хорошо проведенных матчей.