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    Игроки «Баварии» недовольны методами Ковача, ротацией и тем, что тренер по-хорватски говорит с помощниками

    Теги Бавария Хасан Салихамиджич Роберт Ковач бундеслига Германия Нико Ковач Хамес Родригес Тони Тапалович Футбол

    В «Баварии» назревает недовольство главным тренером команды Нико Ковачем.

    По информации SportBild, игрокам мюнхенского клуба не нравятся тренерские методы хорвата. В частности, по данным издания, полузащитник Хамес Родригес после тренировки сказал партнерам по команде во время отсутствия тренера: «Здесь ему не Франкфурт!». Ковач ранее работал в «Айнтрахте».

    Кроме того, в команде недовольны, что главный тренер общается на хорватском со своими ассистентами: братом Робертом Ковачем и тренером вратарей Тони Тапаловичем, а также со спортивным директором, боснийцем Хасаном Салихамиджичем, даже в присутствии других людей.

    Игроков также не устраивает ротация. Команде не нравится, что футболисты оказываются в запасе после хорошо проведенных матчей.

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