Игроки «Баварии» недовольны методами Ковача, ротацией и тем, что тренер по-хорватски говорит с помощниками

В «Баварии» назревает недовольство главным тренером команды Нико Ковачем.
По информации SportBild, игрокам мюнхенского клуба не нравятся тренерские методы хорвата. В частности, по данным издания, полузащитник Хамес Родригес после тренировки сказал партнерам по команде во время отсутствия тренера: «Здесь ему не Франкфурт!». Ковач ранее работал в «Айнтрахте».
Кроме того, в команде недовольны, что главный тренер общается на хорватском со своими ассистентами: братом Робертом Ковачем и тренером вратарей Тони Тапаловичем, а также со спортивным директором, боснийцем Хасаном Салихамиджичем, даже в присутствии других людей.
Игроков также не устраивает ротация. Команде не нравится, что футболисты оказываются в запасе после хорошо проведенных матчей.