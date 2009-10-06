Туктамышева прыгнула тройной аксель и выиграла короткую программу на Finlandia Trophy

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо. Другая российская фигуристка – Станислава Константинова – расположилась на третьем месте.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 73,83

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 70,95

3. Станислава Константинова (Россия) – 65,39

4. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 60,48

5. Пуджа Калиян (США) – 58,42

6. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 57,69

7. Вероника Малле (Канада) – 57,51

8. Иветт Тот (Венгрия) – 55,57

9. Ханул Ким (Южная Корея) – 53,76

10. Анита Остлунд (Швеция) – 52,91...

13. Энжэла Вэнг (США) – 48,36...

15. Рика Хонго (Япония) – 46,54