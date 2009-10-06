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    Туктамышева прыгнула тройной аксель и выиграла короткую программу на Finlandia Trophy

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    Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо. Другая российская фигуристка – Станислава Константинова – расположилась на третьем месте.

    Finlandia Trophy

    Эспоо, Финляндия

    Женщины

    Короткая программа

    1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 73,83
    2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 70,95
    3. Станислава Константинова (Россия) – 65,39
    4. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 60,48
    5. Пуджа Калиян (США) – 58,42
    6. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 57,69
    7. Вероника Малле (Канада) – 57,51
    8. Иветт Тот (Венгрия) – 55,57
    9. Ханул Ким (Южная Корея) – 53,76
    10. Анита Остлунд (Швеция) – 52,91...
    13. Энжэла Вэнг (США) – 48,36...
    15. Рика Хонго (Япония) – 46,54

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