Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» играет с «Атлетиком» в баскском дерби

8-й тур примеры начнется с встречи двух команд из Басконии – «Реал Сосьедад» в гостях у «Атлетика».

В субботу «Алавес» примет «Реал Мадрид». В воскресенье «Атлетико» сыграет с «Бетисом», «Валенсия» – с «Барселоной».

Чемпионат Испании

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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