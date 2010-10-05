Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» играет с «Атлетиком» в баскском дерби

8-й тур примеры начнется с встречи двух команд из Басконии – «Реал Сосьедад» в гостях у «Атлетика».
В субботу «Алавес» примет «Реал Мадрид». В воскресенье «Атлетико» сыграет с «Бетисом», «Валенсия» – с «Барселоной».
Чемпионат Испании
8-й тур
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Сан Мамес»
- Голы:
- 0:1 – 30, пенальти Ойарсабаль, 1:1 – 32 Муниаин.
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Атлетик –
Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Берчиче, Мартинес, Беньят, Рауль Гарсия, Сусаета, Дани Гарсия, Муниаин, Иньяки Уильямс.
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Реал Сосьедад –
Мойя, Родригес, Элустондо, Навас, Горосабель, Пардо, Сангальи, Ильярраменди, Субельдия, Ойарсабаль, Баутиста.
- Предупреждения:
- Де Маркос (19), Сусаета (26), Мартинес (29), Иньяки Уильямс (31), Субельдия (38), Дани Гарсия (39).
- Дата проведения
- 6 октября, 14.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 6 октября, 17.15, «Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «Бутарке»
- Дата проведения
- 7 октября, 13.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 7 октября, 17.15, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.30, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 7 октября, 21.45, «Месталья»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.