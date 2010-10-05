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    Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» играет с «Атлетиком» в баскском дерби

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    8-й тур примеры начнется с встречи двух команд из Басконии – «Реал Сосьедад» в гостях у «Атлетика».

    В субботу «Алавес» примет «Реал Мадрид». В воскресенье «Атлетико» сыграет с «Бетисом», «Валенсия» – с «Барселоной».

    Чемпионат Испании

    8-й тур

    Атлетик – Реал Сосьедад 1:1 (перерыв)
    Дата проведения
    5 октября, 22.00, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 30, пенальти Ойарсабаль, 1:1 – 32 Муниаин.
    АтлетикСимон, Де Маркос, Йерай Альварес, Берчиче, Мартинес, Беньят, Рауль Гарсия, Сусаета, Дани Гарсия, Муниаин, Иньяки Уильямс.
    Реал СосьедадМойя, Родригес, Элустондо, Навас, Горосабель, Пардо, Сангальи, Ильярраменди, Субельдия, Ойарсабаль, Баутиста.
    Предупреждения:
    Де Маркос (19), Сусаета (26), Мартинес (29), Иньяки Уильямс (31), Субельдия (38), Дани Гарсия (39).

     

    Жирона – Эйбар
    Дата проведения
    6 октября, 14.00, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хетафе – Леванте
    Дата проведения
    6 октября, 17.15, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Алавес – Реал Мадрид
    Дата проведения
    6 октября, 19.30, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

     

    Леганес – Райо Вальекано
    Дата проведения
    6 октября, 21.45, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вальядолид – Уэска
    Дата проведения
    7 октября, 13.00, «Хосе Соррилья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетико – Бетис
    Дата проведения
    7 октября, 17.15, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика

     

    Севилья – Сельта
    Дата проведения
    7 октября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эспаньол – Вильярреал
    Дата проведения
    7 октября, 19.30, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика

     

    Валенсия – Барселона
    Дата проведения
    7 октября, 21.45, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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