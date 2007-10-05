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    Конор: «Дам Хабибу в нос так, что он оторвется и улетит на задние ряды»

    Теги Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Конор Макгрегор рассказал, что готов к любому развитию событий в бою против Хабиба Нурмагомедова.

    «Я боролся с парнями гораздо больше Хабиба, по 25 минут. Когда я попаду по нему, он сразу запаникует, но я готов ко всему. Мне вообще насрать, я испытал все: уставал, оказывался на спине, в каждой возможной ситуации.

    Я буду получать удовольствие. Сорвусь с места со стартовым гонгом, начну на него давить и дам ему в нос так, что он оторвется и улетит на задние ряды», – сказал Макгрегор.

    Поединок Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

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