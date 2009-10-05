Роналду нанял адвоката, который защищал ДиКаприо, Пэрис Хилтон и других звезд

Нападающий «Ювентуса» нанял известного адвоката Дэвида Чесноффа.

63-летний юрист имеет репутацию «звездного адвоката». Португалец обратился к его услугам в связи с тем, что полиция возобновила расследование по его делу.

Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

Чеснофф в свое время представлял интересы Шакила О’Нила, Майка Тайсона, Андре Агасси, Бруно Марса, Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон, Джейми Фокса и семьи Майкла Джексона.

Юридическая фирма Chesnoff & Schonfeld, помимо всего прочего, специализируется на делах о клевете. Чеснофф известен как один из ведущих юристов в сфере экспертиз.

От Роналду требуют 200 тысяч долларов, 20 дней на раздумья. Главное из выступления адвокатов Майорги