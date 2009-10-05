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    Роналду нанял адвоката, который защищал ДиКаприо, Пэрис Хилтон и других звезд

    Теги Майк Тайсон Криштиану Роналду Ювентус Шакил О′Нил серия А Италия Андре Агасси происшествия Пэрис Хилтон Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду нанял известного адвоката Дэвида Чесноффа.

    63-летний юрист имеет репутацию «звездного адвоката». Португалец обратился к его услугам в связи с тем, что полиция возобновила расследование по его делу.

    Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

    Чеснофф в свое время представлял интересы Шакила О’Нила, Майка Тайсона, Андре Агасси, Бруно Марса, Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон, Джейми Фокса и семьи Майкла Джексона.

    Юридическая фирма Chesnoff & Schonfeld, помимо всего прочего, специализируется на делах о клевете. Чеснофф известен как один из ведущих юристов в сфере экспертиз.

    От Роналду требуют 200 тысяч долларов, 20 дней на раздумья. Главное из выступления адвокатов Майорги

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