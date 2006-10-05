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    «Локомотив» ответил на пародию ЦСКА роликом со словами: «Приручить коней – бесценно»

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия видео Алексей Миранчук Антон Миранчук Футбол

    «Локомотив» ответил на ролик ЦСКА, в котором армейцы спародировали видео красно-зеленых, снятые в стилистике Дикого Запада и посвященные возвращению команды в Лигу чемпионов.

    В ролике ЦСКА салун и его посетители показаны при помощи конструктора LEGO. Потом ребенок в форме ЦСКА разламывает конструктор, а в конце появляется надпись: «Бюджет ролика – цена набора LEGO. Его взяли в аренду у детей».

    «Локомотив» ответил видео, на котором Антон и Алексей Миранчук ведут коней за поводья. «Дерби детям не игрушки. Еще немного о бюджетах – приручить коней – бесценно», – говорится в конце ролика.

    ЦСКА снял ролик перед матчем с «Локомотивом». Это пародия на видео соперника перед ЛЧ 

    «Многие думают: у них одна локация стоит миллионы. Но нет – ноль». Кто снял ролики «Локо» перед ЛЧ

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