«Локомотив» ответил на пародию ЦСКА роликом со словами: «Приручить коней – бесценно»

«Локомотив» ответил на ролик ЦСКА, в котором армейцы спародировали видео красно-зеленых, снятые в стилистике Дикого Запада и посвященные возвращению команды в Лигу чемпионов.

В ролике ЦСКА салун и его посетители показаны при помощи конструктора LEGO. Потом ребенок в форме ЦСКА разламывает конструктор, а в конце появляется надпись: «Бюджет ролика – цена набора LEGO. Его взяли в аренду у детей».

«Локомотив» ответил видео, на котором Антон и ведут коней за поводья. «Дерби детям не игрушки. Еще немного о бюджетах – приручить коней – бесценно», – говорится в конце ролика.

ЦСКА снял ролик перед матчем с «Локомотивом». Это пародия на видео соперника перед ЛЧ

«Многие думают: у них одна локация стоит миллионы. Но нет – ноль». Кто снял ролики «Локо» перед ЛЧ