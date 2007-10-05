Конор и Хабиб сделали вес перед боем

Боец UFC Конор МакГрегор сделал вес перед боем с Хабибом Нурмагомедовым.
30-летний ирландец показал вес 154,5 фунта – 70,08 кг.
Перед ним Хабиб также показал нужный вес: 155 фунтов – 70,3 кг.
Официальная церемония взвешивания UFC 229 пройдет в ночь на субботу. Начало – в 03.00 по московскому времени.
Бой Хабиба и Конора пройдет в воскресенье утром по московскому времени. Начало – около 07:00. Прямая видеотрансляция будет на Sports.ru.
Conor McGregor = 154.5 🙌— Watch #UFC229: Khabib v McGregor live on BT Sport (@btsportufc) 5 октября 2018 г.
And he looks ready!
WE HAVE OURSELVES A TITLE FIGHT! 👊 #UFC229 pic.twitter.com/0Jh1j2MnIZ
Самый понятный текст про бой Хабиба против Конора
Конор – отличный боец и главный актив UFC, не слушайте хейтеров