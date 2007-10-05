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    Конор и Хабиб сделали вес перед боем

    Теги видео UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC Конор МакГрегор сделал вес перед боем с Хабибом Нурмагомедовым

    30-летний ирландец показал вес 154,5 фунта – 70,08 кг. 

    Перед ним Хабиб также показал нужный вес: 155 фунтов – 70,3 кг.

    Официальная церемония взвешивания UFC 229 пройдет в ночь на субботу. Начало – в 03.00 по московскому времени.

    Бой Хабиба и Конора пройдет в воскресенье утром по московскому времени. Начало – около 07:00. Прямая видеотрансляция будет на Sports.ru.

    Самый понятный текст про бой Хабиба против Конора

    Конор – отличный боец и главный актив UFC, не слушайте хейтеров

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