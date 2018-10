Конор и Хабиб сделали вес перед боем

Боец UFC Конор МакГрегор сделал вес перед боем с .

30-летний ирландец показал вес 154,5 фунта – 70,08 кг.

Перед ним Хабиб также показал нужный вес: 155 фунтов – 70,3 кг.

Официальная церемония взвешивания UFC 229 пройдет в ночь на субботу. Начало – в 03.00 по московскому времени.

Бой Хабиба и Конора пройдет в воскресенье утром по московскому времени. Начало – около 07:00. Прямая видеотрансляция будет на Sports.ru.

Conor McGregor = 154.5 🙌



And he looks ready!



WE HAVE OURSELVES A TITLE FIGHT! 👊 #UFC229 pic.twitter.com/0Jh1j2MnIZ