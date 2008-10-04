Антон Шипулин: «Про Олимпиаду не думаю. Пробегу ЧМ-2020, возьму золотую медальку, а там решим»

Олимпийский чемпион Антон Шипулин намерен продолжить карьеру до сезона-2019/20.

«Хочу доказать себе, миру, семье, что я еще могу. Пока другой мотивации для себя я не нашел.

У меня есть, конечно, мечта. Я понимаю, что она вполне осуществима. Я знаю, как тяжело в этом сезоне мне будет. И я понимаю, что в этом году может ничего не получиться.

Но в следующем сезоне – чемпионат мира в моем любимом Антхольце. Может, если бы его не было, я принял бы решение в другую сторону. Это мое любимое место. И есть еще хороший шанс завоевать личную золотую медаль чемпионата мира.

Про Олимпиаду я даже и думать пока не хочу. Пробежим Антхольц, возьмем золотую медальку, а там и будем думать.

На самом деле я очень сильно устал от профессионального спорта. И тот период, который я отдыхал, был мне нужен, необходим. Тут совокупность многих факторов: мы же все видели, как в этом году нас терзали. Думаешь – а зачем все это нужно? Эти нервы, стрессы…

Зачем? Антхольц-2020. Я хочу реально попробовать себя проявить на этом чемпионате мира», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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