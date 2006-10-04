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    Роналду не сыграет за сборную Португалии в 2018 году

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    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил не играть за сборную Португалии до конца года.

    По информации O Jogo, такое решение было принято после беседы футболиста с президентом Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем и главным тренером Фернанду Сантушем.

    Роналду не был вызван на матчи португальцев в Лиге наций в сентябре, так как решил сосредоточиться на адаптации в «Ювентусе».

    Сборной Португалии до конца года предстоит сыграть три матча Лиги наций (два матча против Польши и один против Италии), а также товарищеский матч против Шотландии.

    В настоящее время в отношении Роналду ведется расследование по делу об изнасиловании.

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