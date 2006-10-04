Роналду не сыграет за сборную Португалии в 2018 году

Нападающий «Ювентуса» решил не играть за сборную Португалии до конца года.

По информации O Jogo, такое решение было принято после беседы футболиста с президентом Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем и главным тренером .

Роналду не был вызван на матчи португальцев в Лиге наций в сентябре, так как решил сосредоточиться на адаптации в «Ювентусе».

Сборной Португалии до конца года предстоит сыграть три матча Лиги наций (два матча против Польши и один против Италии), а также товарищеский матч против Шотландии.

В настоящее время в отношении Роналду ведется расследование по делу об изнасиловании.