Роналду не сыграет за сборную Португалии в 2018 году

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил не играть за сборную Португалии до конца года.
По информации O Jogo, такое решение было принято после беседы футболиста с президентом Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем и главным тренером Фернанду Сантушем.
Роналду не был вызван на матчи португальцев в Лиге наций в сентябре, так как решил сосредоточиться на адаптации в «Ювентусе».
Сборной Португалии до конца года предстоит сыграть три матча Лиги наций (два матча против Польши и один против Италии), а также товарищеский матч против Шотландии.
В настоящее время в отношении Роналду ведется расследование по делу об изнасиловании.