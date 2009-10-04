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    «Спартак» об увольнении диктора: «Он не всегда делал выбор в пользу клуба в своем графике»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Открытие Арена Футбол

    «Спартак» выступил с официальным заявлением по поводу увольнения из команды диктора Макса Орлова.

    «Сегодня в ряде СМИ появилась информация о прекращении сотрудничества «Спартака» с Максимом Орловым, работавшим диктором на домашних матчах красно-белых. Многие поклонники нашей команды встретили новость с недовольством. 

    «Спартак» считает важным прояснить ситуацию. Клуб благодарит Орлова за многолетнюю работу и эмоции, которыми он заряжал трибуны, в том числе в чемпионский сезон. Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора. Кроме того, у Максима как у профессионального ведущего насыщенный график, и далеко не всегда он делал выбор в пользу «Спартака»… 

    В ближайшее время «Спартак» планирует изменить формат проведения домашних матчей. Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом. 

    Сегодня «Спартаку» предстоит важный матч группового турнира Лиги Европы против «Вильярреала». В последнее время пресса и публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг нашего клуба, часто основываясь на слухах и непроверенных фактах. Мы призываем болельщиков не поддаваться на провокации и поддержать команду в непростой период!» – сказано в заявлении «Спартака».

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