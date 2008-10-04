Nike и EA Sports выступили с заявлениями относительно обвинений Роналду в изнасиловании

Компании Nike и EA Sports выступили с официальными заявлениями относительно обвинений форварда в изнасиловании.

«Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и продолжаем внимательно следить за ситуацией», – говорится в заявлении Nike.

Nike и Роналду сотрудничают с 2003 года. Последнее соглашение, подписанное в 2016-м, оценивается в 1 миллиард долларов, португалец говорил, что оно пожизненное.

«Мы видели соответствующий доклад, в котором подробно изложены обвинения против .

Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с ценностям EA», – гласит заявление EA Sports.

Роналду – лицо EA Sports. Он помещен на обложку футбольного симулятора FIFA 19.

Американка Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м она подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, получив за молчание 375 тысяч долларов. Этой осенью Майорга снова дала ход делу.

От Роналду требуют 200 тысяч долларов, 20 дней на раздумья. Главное из выступления адвокатов Майорги

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

Пишут, что сборная отстранила Роналду из-за обвинений в изнасиловании. Это не так