США предъявили обвинения семерым россиянам в совершении кибератак на WADA

Министерство юстиции США предъявило обвинения семерым россиянам, которые подозреваются в совершении кибератак на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В сентябре 2016 года WADA подверглось атакам со стороны хакеров, что привело к публикации конфиденциальных медицинских данных спортсменов. Документы из базы данных WADA были опубликованы на сайте хакерской группы Fancy Bears.

По заявлению американского ведомства, обвиняемые являются сотрудниками Главного разведывательного управления России (ГРУ, официальное название – Главное управление Генерального штаба). Трое из них обвиняются также во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году.

По версии Вашингтона, сотрудники ГРУ пытались дискредитировать спортивные организации, в том числе WADA, ФИФА, Американское антидопинговое агентство (USADA) и Канадский центр этики в спорте (Canadian Centre for Ethics in Sport).

«Все это было сделано для того, чтобы подорвать усилия этих организаций по обеспечению целостности Олимпийских игр и других соревнований. Другими объектами этого заговора были лаборатория химического оружия в Гааге и атомная энергетическая компания здесь, в Америке», – говорится в заявлении Минюста.

Ранее с подобными обвинениями выступило правительство Великобритании.