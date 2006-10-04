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    ЧМ-2018 (жен). Россия сыграет с США, Италия встретится с Китаем и другие матчи

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    Сегодня женская сборная России по волейболу сыграет с командой США на чемпионате мира в Японии.

    Чемпионат мира

    Женщины

    Япония

    Первый групповой этап

    Группа C

    Кобе

    Россия – США – 13.20

    Тринидад и Тобаго – Корея – 0-3 (24:26, 16:25, 23:25)

    Таиланд – Азербайджан – 10.10

    Положение в группе: Россия – 4 победы – 0 поражений (11 очков), США – 4-0 (11), Таиланд – 2-2 (7), Азербайджан – 2-2 (6), Корея – 1-4 (4), Тринидад и Тобаго – 0-5 (0). 

    Группа A

    Йокогама

    Голландия – Мексика – 3-0 (25:19, 25:14, 25:16)

    Камерун – Аргентина – 10.10

    Германия – Япония – 13.20

    Положение в группе: Голландия – 5-0 (14), Япония – 3-1 (10), Германия – 3-1 (9), Мексика – 1-4 (3), Камерун – 1-3 (3), Аргентина – 0-4 (0). 

    Группа B

    Болгария – Канада – 3-1 (23:25, 27:25, 25:21, 25:21)

    Куба – Турция – 10.10

    Италия – Китай – 13.20

    Положение в группе: Италия – 4-0 (12), Китай – 4-0 (12), Турция – 2-2 (6), Болгария – 2-3 (6), Канада – 1-4 (3), Куба – 0-4 (0). 

    Группа D

    Хамамацу

    Сербия – Пуэрто-Рико – 3-0 (25:23, 25:17, 27:25)

    Доминиканская Республика – Кения – 10.10

    Бразилия – Казахстан – 13.20

    Положение в группе: Сербия – 5-0 (15), Бразилия – 3-1 (9), Доминиканская Республика – 2-2 (6), Пуэрто-Рико – 2-3 (6), Кения – 1-3 (3), Казахстан – 0-4 (0). 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап.

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