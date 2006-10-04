ЧМ-2018 (жен). Россия сыграет с США, Италия встретится с Китаем и другие матчи

Сегодня женская сборная России по волейболу сыграет с командой США на чемпионате мира в Японии.
Чемпионат мира
Женщины
Япония
Первый групповой этап
Группа C
Кобе
Россия – США – 13.20
Тринидад и Тобаго – Корея – 0-3 (24:26, 16:25, 23:25)
Таиланд – Азербайджан – 10.10
Положение в группе: Россия – 4 победы – 0 поражений (11 очков), США – 4-0 (11), Таиланд – 2-2 (7), Азербайджан – 2-2 (6), Корея – 1-4 (4), Тринидад и Тобаго – 0-5 (0).
Группа A
Йокогама
Голландия – Мексика – 3-0 (25:19, 25:14, 25:16)
Камерун – Аргентина – 10.10
Германия – Япония – 13.20
Положение в группе: Голландия – 5-0 (14), Япония – 3-1 (10), Германия – 3-1 (9), Мексика – 1-4 (3), Камерун – 1-3 (3), Аргентина – 0-4 (0).
Группа B
Болгария – Канада – 3-1 (23:25, 27:25, 25:21, 25:21)
Куба – Турция – 10.10
Италия – Китай – 13.20
Положение в группе: Италия – 4-0 (12), Китай – 4-0 (12), Турция – 2-2 (6), Болгария – 2-3 (6), Канада – 1-4 (3), Куба – 0-4 (0).
Группа D
Хамамацу
Сербия – Пуэрто-Рико – 3-0 (25:23, 25:17, 27:25)
Доминиканская Республика – Кения – 10.10
Бразилия – Казахстан – 13.20
Положение в группе: Сербия – 5-0 (15), Бразилия – 3-1 (9), Доминиканская Республика – 2-2 (6), Пуэрто-Рико – 2-3 (6), Кения – 1-3 (3), Казахстан – 0-4 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап.