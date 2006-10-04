Саутгейт продлил контракт со сборной Англии до 2022 года

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продолжит работу в национальной команде.

48-летний специалист продлил контракт до 2022 года. Он будет руководить командой на ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) увеличит Саутгейту оклад с 2 миллионов фунтов в год до 3 миллионов.

Саутгейт работает в сборной Англии с 2016 года. На под его руководством команда впервые за 28 лет вышла в полуфинал.

Фото: официальный сайт FA

Саутгейт – на стиле. Из-за него выросли продажи жилетов

У Англии – лучшие стандарты на ЧМ. Помогли НБА и НФЛ