Саутгейт продлил контракт со сборной Англии до 2022 года

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продолжит работу в национальной команде.
48-летний специалист продлил контракт до 2022 года. Он будет руководить командой на ЧМ-2022 в Катаре.
Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) увеличит Саутгейту оклад с 2 миллионов фунтов в год до 3 миллионов.
Саутгейт работает в сборной Англии с 2016 года. На ЧМ-2018 под его руководством команда впервые за 28 лет вышла в полуфинал.
Фото: официальный сайт FA
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