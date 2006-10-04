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    Саутгейт продлил контракт со сборной Англии до 2022 года

    Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу фото ЧМ-2018 Футбольная ассоциация Англии Футбол

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продолжит работу в национальной команде.

    48-летний специалист продлил контракт до 2022 года. Он будет руководить командой на ЧМ-2022 в Катаре.

    Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) увеличит Саутгейту оклад с 2 миллионов фунтов в год до 3 миллионов.

    Саутгейт работает в сборной Англии с 2016 года. На ЧМ-2018 под его руководством команда впервые за 28 лет вышла в полуфинал.

    Фото: официальный сайт FA

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