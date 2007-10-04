Фанаты «Зенита» вывесили баннер о третьей форме: «В цветах «Зенита» нет фиолетового»

Фанаты «Зенита» выступили против третьего комплекта формы фиолетового цвета.

Во время матча 2-го тура группового этапа со «Славией» на фан-секторе петербуржцев появился баннер: «В цветах нет фиолетового».

Это не первая подобная акция в нынешнем сезоне. В Астрахани, на матче Олимп Кубка России с «Волагарем» (4:0), были кричалки о третьей форме, в ней команда и играла.

Впервые в сезоне в фиолетовой форме «Зенит» играл в товарищеском матче с «Кайратом» (1:0). Тогда болельщики не протестовали.