Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Фанаты «Зенита» вывесили баннер о третьей форме: «В цветах «Зенита» нет фиолетового»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Славия Прага Лига Европы болельщики фото игровая форма Футбол

    Фанаты «Зенита» выступили против третьего комплекта формы фиолетового цвета.

    Во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы со «Славией» на фан-секторе петербуржцев появился баннер: «В цветах «Зенита» нет фиолетового».

    Это не первая подобная акция в нынешнем сезоне. В Астрахани, на матче Олимп Кубка России с «Волагарем» (4:0), были кричалки о третьей форме, в ней команда и играла.

    Впервые в сезоне в фиолетовой форме «Зенит» играл в товарищеском матче с «Кайратом» (1:0). Тогда болельщики не протестовали.

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться