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    Игроки «Анжи» устроят забастовку с 19 октября, если клуб не погасит долги по зарплате

    Теги премьер-лига Россия происшествия Анжи фото кризис Футбол

    Футболисты «Анжи» в ближайшее время могут отказаться выходить на работу из-за ситуации с долгами по зарплате.

    Игроки поставили ультиматум руководству махачкалинского клуба. Они написали письмо на имя генерального директора.

    Футболисты уведомили руководство о своем намерении приостановить выполнение своих трудовых обязанностей с 19 октября 2018 года, если до 18 октября им не будут выплачены долги по заработной плате (речь идет о минимум двух зарплатах).

    В июле долги «Анжи» составляли 250 миллионов рублей. Сейчас общая задолженность клуба за счет невыплаченных зарплат увеличилась и составляет порядка 300 миллионов рублей. Задержка по зарплатам – 4 месяца.

    19 октября «Анжи» дома должен сыграть с ЦСКА. После 9 туров «Анжи», набрав 9 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче махачкалинцы дома обыграли «Зенит» (2:1).

    Фото: Sport24

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