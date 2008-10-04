Игроки «Анжи» устроят забастовку с 19 октября, если клуб не погасит долги по зарплате

Футболисты «Анжи» в ближайшее время могут отказаться выходить на работу из-за ситуации с долгами по зарплате.

Игроки поставили ультиматум руководству махачкалинского клуба. Они написали письмо на имя генерального директора.

Футболисты уведомили руководство о своем намерении приостановить выполнение своих трудовых обязанностей с 19 октября 2018 года, если до 18 октября им не будут выплачены долги по заработной плате (речь идет о минимум двух зарплатах).

В июле долги «Анжи» составляли 250 миллионов рублей. Сейчас общая задолженность клуба за счет невыплаченных зарплат увеличилась и составляет порядка 300 миллионов рублей. Задержка по зарплатам – 4 месяца.

19 октября «Анжи» дома должен сыграть с ЦСКА. После 9 туров «Анжи», набрав 9 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче махачкалинцы дома обыграли «Зенит» (2:1).

Фото: Sport24