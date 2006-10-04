Жорди Альба: «Награда лучшему игроку ФИФА – ложь. Месси играет на совершенно другом уровне»

Защитник «Барселоны» раскритиковал ФИФА за вручение награды лучшему игроку мира.

Лучшим игроком в 2018 году был признан хавбек «Реала» Лука Модрич, не попал в тройку претендентов на награду.

«По моему мнению, награда лучшему игроку – это ложь. Модрич – отличный игрок, один из лучших в мире.

Но Месси играет на совершенно другом уровне. В матче с он это лишний раз доказал.

Когда Лео бежит с мячом, другие могут стиснуть зубы. Он лучший и помогает нам становиться лучше», – сказал Альба.

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