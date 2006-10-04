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    Жорди Альба: «Награда лучшему игроку ФИФА – ложь. Месси играет на совершенно другом уровне»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Лига чемпионов ФИФА Лука Модрич Жорди Альба Футбол

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба раскритиковал ФИФА за вручение награды лучшему игроку мира.

    Лучшим игроком в 2018 году был признан хавбек «Реала» Лука Модрич, Лионель Месси не попал в тройку претендентов на награду.

    «По моему мнению, награда лучшему игроку ФИФА – это ложь. Модрич – отличный игрок, один из лучших в мире.

    Но Месси играет на совершенно другом уровне. В матче с «Тоттенхэмом» он это лишний раз доказал. 

    Когда Лео бежит с мячом, другие могут стиснуть зубы. Он лучший и помогает нам становиться лучше», – сказал Альба.

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