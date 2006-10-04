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    Долги «Анжи» увеличились до 300 млн рублей. Задержка по зарплатам – 4 месяца

    Теги премьер-лига Россия Анжи Олег Флегонтов кризис Р-Спорт Футбол

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о финансовом состоянии клуба.

    В июле долги махачкалинцев составляли 250 миллионов рублей.

    «К сожалению, положительных изменений в финансовом состоянии «Анжи» на сегодняшний день нет. Все то же самое, что и летом – стабильно плохо.

    Общая задолженность клуба за счет невыплаченных зарплат увеличилась и составляет порядка 300 миллионов рублей.

    Текущие расходы на перелеты и проживание из своего кармана покрывает президент «Анжи» Осман Кадиев.

    Что касается задержек по зарплатам, то они доходят до четырех месяцев», – сказал Флегонтов.

    Вопрос «Анжи» обсуждался на совещании у главы Дагестана, рассматриваются варианты финансирования

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