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    На «Олд Траффорд» могут появиться гендерно нейтральные туалеты

    Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия болельщики Суонси Футбол

    «Манчестер Юнайтед» может установить на «Олд Траффорд» гендерно нейтральные туалеты.

    Уборные, которые могут использовать все люди вне зависимости от пола, в ближайшее время могут появиться на домашнем стадионе «МЮ».

    Сторонники концепции считают, что такие туалеты более удобны для инвалидов и болельщиков с детьми. Кроме того, по их мнению, это создаст на стадионе более гостеприимную атмосферу.

    В случае, если идея будет одобрена руководством «МЮ», клуб станет первым, на стадионе которого реализована концепция гендерно нейтральных туалетов.

    В прошлом ноябре шаг в сторону гендерного равенства сделал «Суонси». Клуб предлагал своим болельщиками возможность указать в графе «пол» в билетах на матч нейтральный статус.

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