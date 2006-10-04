На «Олд Траффорд» могут появиться гендерно нейтральные туалеты

«Манчестер Юнайтед» может установить на «Олд Траффорд» гендерно нейтральные туалеты.

Уборные, которые могут использовать все люди вне зависимости от пола, в ближайшее время могут появиться на домашнем стадионе «МЮ».

Сторонники концепции считают, что такие туалеты более удобны для инвалидов и болельщиков с детьми. Кроме того, по их мнению, это создаст на стадионе более гостеприимную атмосферу.

В случае, если идея будет одобрена руководством «МЮ», клуб станет первым, на стадионе которого реализована концепция гендерно нейтральных туалетов.

В прошлом ноябре шаг в сторону гендерного равенства сделал «Суонси». Клуб предлагал своим болельщиками возможность указать в графе «пол» в билетах на матч нейтральный статус.