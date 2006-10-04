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    Адвокаты Майорги требуют от Роналду 200 тысяч долларов. У него есть 20 дней, чтобы ответить на обвинение в изнасиловании

    Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия происшествия Футбол

    Адвокаты Кэтрин Майорги, которая обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, провели пресс-конференцию.

    34-летняя американка утверждает, что португалец изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м она подписала соглашение о неразглашении с юристами Роналду, получив за молчание 375 тысяч долларов. Этой осенью Майорга снова дала ход делу.

    Во время брифинга адвокаты сообщили, что полиция Лас-Вегаса ведет расследование с августа.

    Сторона Майорги утверждает, что девушка испытывала стресс после случившегося, а психологические травмы сделали ее «некомпетентной» в вопросе заключения законного соглашения с представителями футболиста.

    Адвокат Майорги подал гражданский иск в окружной суд Невады. Роналду должен ответить на обвинения в течение 20 дней. От игрока требуют 200 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб, в том числе и моральный.

    От Роналду требуют 200 тысяч долларов, 20 дней на раздумья. Главное из выступления адвокатов Майорги

    Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

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