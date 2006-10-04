Хабиб – ирландским фанатам: «Дед Конора убивал ирландцев. А теперь вы поддерживаете его?»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к ирландским фанатам на открытой тренировке перед UFC 229.

«У меня есть вопрос для Ирландии. Что насчет вашего языка? Что с ирландским языком? Вы ему изменили? Дайте мне ответ. Это очень интересно.

Этот парень [Конор] говорит о том, что он дерется против Англии, но его дед был в английской морской пехоте. И он убивал ирландцев. А теперь вы поддерживаете его. В субботу ночью я это изменю», – сказал Хабиб.

Бой Хабиба против Конора пройдет 6 октября на UFC 229.