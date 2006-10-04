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    Хабиб – ирландским фанатам: «Дед Конора убивал ирландцев. А теперь вы поддерживаете его?»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к ирландским фанатам на открытой тренировке перед UFC 229.

    «У меня есть вопрос для Ирландии. Что насчет вашего языка? Что с ирландским языком? Вы ему изменили? Дайте мне ответ. Это очень интересно. 

    Этот парень [Конор] говорит о том, что он дерется против Англии, но его дед был в английской морской пехоте. И он убивал ирландцев. А теперь вы поддерживаете его. В субботу ночью я это изменю», – сказал Хабиб.

    Бой Хабиба против Конора пройдет 6 октября на UFC 229.

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