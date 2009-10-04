Конор МакГрегор: «Хабиб боролся с дагестанским медведем, но никогда не дрался с ирландской гориллой»

Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор поделился ожиданиями от боя с Хабибом Нурмагомедовым.

«У Хабиба много слабых мест. Он из Дагестана, там специализируются на борьбе. В детстве он боролся с медведем – это часть их культуры. У меня нет иллюзий – он умелый борец. Это действительно так.

Но бой ММА - это не только борьба. К счастью, сейчас я не ограничен специфическим набором правил, как в прошлом бою с Флойдом. Я могу драться так, как захочу, и использовать любое оружие, чтобы уничтожить соперника.

Он боролся с дагестанским медведем, но никогда не дрался с ирландской гориллой», – сказал Макгрегор.

Бой Хабиба против Конора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

У Хабиба есть любимая схема уничтожения. Если пройдет – у Конора нет шансов