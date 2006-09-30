Нули в дерби Мадрида, первая осечка «Ливерпуля» в АПЛ, отрыв «Ювентуса», Квят в «Торо Россо» и другие новости утра

1. «Реал» после дерби с «Атлетико» (0:0) догнал «Барселону», которая сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1). Черышев сделал голевую передачу в матче с «Реал Сосьедадом» (1:0), а Бэйл снова получил травму.

2. «Локомотив» выиграл в РПЛ впервые за месяц, победив «Ахмат» (2:0), и поднялся на 6-е место. Другие результаты дня – тут.

3. «Ливерпуль» впервые в сезоне потерял очки в АПЛ, в матче с «Челси» (0:0), «Ман Сити» возглавил таблицу. «МЮ» сгорел «Вест Хэму» (1:3) и плетется 10-м. «Арсенал» выиграл 7-й матч подряд во всех турнирах.

4. Роналду сделал две голевых передачи в матче с «Наполи» (3:1), «Ювентус» оторвался на 6 очков от главного конкурента и начал сезон с 8 побед впервые за 88 лет.

Маротта покинет пост гендиректора туринцев после 8 лет в клубе. «Рома» победила «Лацио» (3:1), «Интер» обыграл «Кальяри» (2:0).

5. Квят подписал контракт с «Торо Россо». Российский гонщик будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2019.

6. Дортмундская «Боруссия» возглавила таблицу в бундеслиге. «Бавария» отстает на 1 очко.

7. КХЛ. «Автомобилист» выиграл 12-й матч подряд. «Магнитка» победила «Локомотив» (3:2) и другие результаты дня.

Доус забил 200-й гол в регулярных чемпионатах КХЛ. 39-летний Афиногенов может пропустить весь регулярный чемпионат из-за травмы.

8. НХЛ. Выставочные матчи. Михаил Воробьев продолжает набирать очки за «Филадельфию» – две передачи помогли обыграть «Бостон» (4:1).

Шайба Артема Анисимова стала победной в матче «Чикаго» и «Коламбуса» (4:1). Все результаты дня.

9. Кубок лиги. «Челси» в 1/8 финала сыграет с «Дерби» Лэмпарда, «Манчестер Сити» – с «Фулхэмом» и другие пары.

10. «ПСЖ» разгромил «Ниццу» (3:0). Парижане выиграли 8 матчей в чемпионате Франции и повторили рекорд «Лиона» 82-летней давности.

11. Косторная победила на этапе юниорского Гран-при, Васильева – 3-я. У парней выиграл Мозалев, Яковлев – 4-й.

12. Происшествие дня. Во время матча «Эйбара» и «Севильи» (1:3) рухнуло ограждение трибуны, есть пострадавшие.

13. Шлеменко потренировался с Хабибом в зале AKA.

Цитаты дня:

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Роналду о лучшем голе по версии ФИФА: «Давайте не лгать самим себе. Мой гол был лучшим»