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    Чемпионат Италии. «Рома» сыграет с «Лацио», «Ювентус» против «Наполи»

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    В 7-м туре итальянской серии А состоится римское дерби «Ромы» и «Лацио», а «Ювентус» сыграет с «Наполи». 

    В воскресенье «Милан» проведет выездной матч с «Сассуоло». 

    Чемпионат Италии

    7-й тур

    Рома – Лацио
    Дата проведения
    29 сентября, 16.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    РомаОльсен, Манолас, Фасио, Коларов, Флоренци, Нзонзи, де Росси, Ундер, Пасторе, Эль-Шаарави, Джеко.
    ЛациоСтракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Касерес, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Пароло, Лейва, Иммобиле.

     

    Ювентус – Наполи
    Дата проведения
    29 сентября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Интер – Кальяри
    Дата проведения
    29 сентября, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Болонья – Удинезе
    Дата проведения
    30 сентября, 13.30, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика

     

    Фрозиноне – Дженоа
    Дата проведения
    30 сентября, 16.00, «Stadio Benito Stirpe»
    превью матча онлайн статистика

     

    Фиорентина – Аталанта
    Дата проведения
    30 сентября, 16.00, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кьево – Торино
    Дата проведения
    30 сентября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика

     

    Парма – Эмполи
    Дата проведения
    30 сентября, 19.00, «Эннио Тардини»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сассуоло – Милан
    Дата проведения
    30 сентября, 21.30, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сампдория – СПАЛ
    Дата проведения
    1 октября, 21.30, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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