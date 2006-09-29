Чемпионат Италии. «Рома» сыграет с «Лацио», «Ювентус» против «Наполи»

В 7-м туре итальянской серии А состоится римское дерби «Ромы» и «Лацио», а «Ювентус» сыграет с «Наполи».
В воскресенье «Милан» проведет выездной матч с «Сассуоло».
Чемпионат Италии
7-й тур
- Дата проведения
- 29 сентября, 16.00, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Ольсен, Манолас, Фасио, Коларов, Флоренци, Нзонзи, де Росси, Ундер, Пасторе, Эль-Шаарави, Джеко.
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Лацио –
Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Касерес, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Пароло, Лейва, Иммобиле.
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 29 сентября, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 30 сентября, 13.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 30 сентября, 16.00, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 30 сентября, 16.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 30 сентября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 1 октября, 21.30, «Луиджи Феррарис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.