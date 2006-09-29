Чемпионат Италии. «Рома» сыграет с «Лацио», «Ювентус» против «Наполи»

В 7-м туре итальянской серии А состоится римское дерби «Ромы» и «Лацио», а «Ювентус» сыграет с «Наполи».

В воскресенье «Милан» проведет выездной матч с «Сассуоло».

Чемпионат Италии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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