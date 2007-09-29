Квят подписал контракт с «Торо Россо» и будет выступать в «Формуле-1» в 2019 году

Российский гонщик подписал контракт с «Торо Россо» на выступления в «Формуле-1» в сезоне-2019.

Квят с 2010 года входил в молодежную программу «Ред Булл», которая помогла спортсмену выиграть чемпионат альпийской «Формулы-Рено 2.0» и серию GP3, после чего Даниил перешел в команду «Формулы-1» . В 2015-м он отправился на повышение в «Ред Булл», заработал за полтора сезона два подиума, но после нескольких гонок 2016 года был отправлен обратно в конюшню из Фаэнцы.

Сезон-2017 для Квята сложился неудачно, и за несколько гонок до конца первенства пилота исключили из команды. Однако после года, проведенного в «Феррари» в качестве пилота по развитию болида, боссы «Ред Булл» вновь заинтересовались российским спортсменом из-за отсутствия достойных гонщиков в собственной программе. Слухи о возвращении Даниила в «Формулу-1» появились в конце лета, но объявление о контракте «Торо Россо» отложила до Гран-при России.

Квят вернулся в «Формулу-1». Он должен изменить подход к гонкам