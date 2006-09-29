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    «Рома» – «Лацио». Видеотрансляция на Sports.ru

    Теги Рома Лацио серия А Италия Футбол

    «Рома» играет с «Лацио» в 7-м туре серии А.

    Sports.ru в прямом эфире показывает видеотрансляцию матча.

    Рома – Лацио 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    29 сентября, 16.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 45 Пеллегрини, 1:1 – 67 Иммобиле.
    РомаОльсен, Сантон, Манолас, Фасио, Флоренци, Нзонзи, де Росси, Эль-Шаарави, Пасторе (Пеллегрини, 37), Коларов, Джеко.
    ЛациоСтракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Касерес, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто (Корреа, 53), Пароло (Бадель, 54), Лейва, Иммобиле.
    Предупреждения:
    Ольсен (55), Джеко (62), Пеллегрини (66), Бадель (70).

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