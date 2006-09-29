«Рома» – «Лацио». Видеотрансляция на Sports.ru

«Рома» играет с «Лацио» в 7-м туре серии А.
Sports.ru в прямом эфире показывает видеотрансляцию матча.
- Дата проведения
- 29 сентября, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 45 Пеллегрини, 1:1 – 67 Иммобиле.
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Рома –
Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Флоренци, Нзонзи, де Росси, Эль-Шаарави, Пасторе (Пеллегрини, 37), Коларов, Джеко.
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Лацио –
Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Касерес, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто (Корреа, 53), Пароло (Бадель, 54), Лейва, Иммобиле.
- Предупреждения:
- Ольсен (55), Джеко (62), Пеллегрини (66), Бадель (70).