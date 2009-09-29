Мировые рекорды Загитовой, победа ЦСКА, Роналду обвиняют в изнасиловании и другие новости утра

1. Российская фигуристка Алина Загитова выиграла турнир Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе с тремя мировыми рекордами.
2. В стартовом матче 9-го тура РПЛ ЦСКА на выезде победил «Оренбург» (1:0, забил опять Чалов) и временно вышел на 3-е место. У армейцев 16 очков.
3. «Авангард» прервал 7-матчевую победную серию СКА, «Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд и другие результаты КХЛ.
4. 34-летняя американка Кэтрин Майорга обвиняет форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании. Инцидент якобы случился в Вегасе в 2009 году. Сам португалец назвал это ложью и считает, что женщина хочет прославиться на его имени.
5. «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения заплатит главному тренеру Жозе Моуринью 26 млн евро.
6. В НХЛ продолжаются выставочные матчи. Артемий Панарин набрал 4 (2+2) очка и помог «Коламбусу» выиграть перестрелку с «Питтсбургом» (7:6).
«Каролина» взяла верх над «Вашингтоном» (5:4 ОТ), несмотря на дубль Александра Овечкина. Андрей Свечников и Валентин Зыков забили по голу за «Харрикейнс». Все результаты дня.
7. Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вызван в сборную Аргентины, Месси вновь вне состава.
8. «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Герте» – 0:2.
9. Отцу Хабиба отказали в предоставлении визы США в Стамбуле. Его не будет на бое с Конором.
10. «Монако» Александра Головина не выигрывает 8 матчей подряд (на этот раз проиграли «Сент-Этьену»). В 10 играх сезона у команды всего 1 победа. Головин сыграл полчаса.
11. Жена хавбека «Краснодара» Павла Мамаева объявила о расставании с мужем. Эпидемия какая-то.
12. Вышла FIFA 19. Уже сыграли?
Цитаты дня.
«Надо выжить! Какие реформы? Давайте добьем вообще футбол в регионах». Президент «Урала» о реформах Федуна.
«Надо развивать футбол, а не делать первенство Москвы». Гендиректор «Ахмата» согласен с президентом «Урала».
«Устроили тут цирк и потом, улыбаясь, уходят с поля». Защитник «Оренбурга» о судействе в матче с ЦСКА.
«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Николай Валуев пообщался с пенсионеркой.
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