Мировые рекорды Загитовой, победа ЦСКА, Роналду обвиняют в изнасиловании и другие новости утра

1. Российская фигуристка Алина Загитова выиграла турнир Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе с тремя мировыми рекордами.

2. В стартовом матче 9-го тура РПЛ ЦСКА на выезде победил «Оренбург» (1:0, забил опять Чалов) и временно вышел на 3-е место. У армейцев 16 очков.

3. «Авангард» прервал 7-матчевую победную серию СКА, «Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд и другие результаты КХЛ.

4. 34-летняя американка Кэтрин Майорга обвиняет форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании. Инцидент якобы случился в Вегасе в 2009 году. Сам португалец назвал это ложью и считает, что женщина хочет прославиться на его имени.

5. «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения заплатит главному тренеру Жозе Моуринью 26 млн евро.

6. В НХЛ продолжаются выставочные матчи. Артемий Панарин набрал 4 (2+2) очка и помог «Коламбусу» выиграть перестрелку с «Питтсбургом» (7:6).

«Каролина» взяла верх над «Вашингтоном» (5:4 ОТ), несмотря на дубль Александра Овечкина. Андрей Свечников и Валентин Зыков забили по голу за «Харрикейнс». Все результаты дня.

7. Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вызван в сборную Аргентины, Месси вновь вне состава.

8. «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Герте» – 0:2.

9. Отцу Хабиба отказали в предоставлении визы США в Стамбуле. Его не будет на бое с Конором.

10. «Монако» Александра Головина не выигрывает 8 матчей подряд (на этот раз проиграли «Сент-Этьену»). В 10 играх сезона у команды всего 1 победа. Головин сыграл полчаса.

11. Жена хавбека «Краснодара» Павла Мамаева объявила о расставании с мужем. Эпидемия какая-то.

12. Вышла FIFA 19. Уже сыграли?

Цитаты дня.

«Надо выжить! Какие реформы? Давайте добьем вообще футбол в регионах». Президент «Урала» о реформах Федуна.

«Надо развивать футбол, а не делать первенство Москвы». Гендиректор «Ахмата» согласен с президентом «Урала».

«Устроили тут цирк и потом, улыбаясь, уходят с поля». Защитник «Оренбурга» о судействе в матче с ЦСКА.

«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Николай Валуев пообщался с пенсионеркой.