«Ювентус» – «Наполи» – 3:1. Видеотрансляция на Sports.ru

«Ювентус» в 7-м туре итальянского первенства встречается с «Наполи».
Sports.ru в прямом эфире покажет видеотрансляцию матча.
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Кьеллини, Жоау Канселу, Алекс Сандро, Бонуччи, Пьянич, Матюиди, Джан (Бентанкур, 62), Роналду, Дибала (Бернардески, 64), Манджукич.
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Наполи –
Оспина, Альбиоль, Хюсай, Мариу Руй, Кулибали, Зелиньски (Малькюи, 61), Гамшик (Фабиан Руис, 70), Инсинье, Аллан, Кальехон, Мертенс (Милик, 61).
- Предупреждения:
- Мариу Руй (24), Кулибали (40), Хюсай (55), Бонуччи (60), Инсинье (60), Жоау Канселу (69).
- Удаление:
- Мариу Руй (58).