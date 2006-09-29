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    «Ювентус» – «Наполи» – 3:1. Видеотрансляция на Sports.ru

    Теги Ювентус серия А Италия Наполи Дрис Мертенс Футбол

    «Ювентус» в 7-м туре итальянского первенства встречается  с «Наполи».

    Sports.ru в прямом эфире покажет видеотрансляцию матча.

    Ювентус – Наполи 3:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    29 сентября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 10 Мертенс, 1:1 – 26 Манджукич, 2:1 – 49 Манджукич, 3:1 – 76 Бонуччи.
    ЮвентусШченсны, Кьеллини, Жоау Канселу, Алекс Сандро, Бонуччи, Пьянич, Матюиди, Джан (Бентанкур, 62), Роналду, Дибала (Бернардески, 64), Манджукич.
    НаполиОспина, Альбиоль, Хюсай, Мариу Руй, Кулибали, Зелиньски (Малькюи, 61), Гамшик (Фабиан Руис, 70), Инсинье, Аллан, Кальехон, Мертенс (Милик, 61).
    Предупреждения:
    Мариу Руй (24), Кулибали (40), Хюсай (55), Бонуччи (60), Инсинье (60), Жоау Канселу (69).
    Удаление:
    Мариу Руй (58).

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