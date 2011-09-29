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    Мозалев победил на этапе Гран-при среди юниоров, Яковлев – 4-й

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    Российский фигурист Андрей Мозалев победил на пятом этапе Гран-при среди юниоров в чешской Остраве. Третьим стал еще один россиянин – Кирилл Яковлев.

    Гран-при среди юниоров

    5-й этап

    Острава, Чехия

    28-29 сентября

    Юниоры

    Итоговое положение

    1. Андрей Мозалев (Россия) – 217,12
    2. Камден Пулкинен (США) – 212,45
    3. Джозеф Фан (Канада) – 207,80
    4. Кирилл Яковлев (Россия) – 205,92
    5. Мицуки Сумото (Япония) – 201,55
    6. Алекса Ракич (Канада) – 185,08

    Произвольная программа

    1. Андрей Мозалев (Россия) – 138,29
    2. Джозеф Фан (Канада) – 134,06
    3. Мицуки Сумото (Япония) – 133,70
    4. Кирилл Яковлев (Россия) – 133,69
    5. Камден Пулкинен (США) – 131,44
    6. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 122,58

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