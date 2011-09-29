Мозалев победил на этапе Гран-при среди юниоров, Яковлев – 4-й

Российский фигурист Андрей Мозалев победил на пятом этапе Гран-при среди юниоров в чешской Остраве. Третьим стал еще один россиянин – Кирилл Яковлев.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Острава, Чехия
28-29 сентября
Юниоры
Итоговое положение
1. Андрей Мозалев (Россия) – 217,12
2. Камден Пулкинен (США) – 212,45
3. Джозеф Фан (Канада) – 207,80
4. Кирилл Яковлев (Россия) – 205,92
5. Мицуки Сумото (Япония) – 201,55
6. Алекса Ракич (Канада) – 185,08
Произвольная программа
1. Андрей Мозалев (Россия) – 138,29
2. Джозеф Фан (Канада) – 134,06
3. Мицуки Сумото (Япония) – 133,70
4. Кирилл Яковлев (Россия) – 133,69
5. Камден Пулкинен (США) – 131,44
6. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 122,58