Мозалев победил на этапе Гран-при среди юниоров, Яковлев – 4-й

Российский фигурист Андрей Мозалев победил на пятом этапе Гран-при среди юниоров в чешской Остраве. Третьим стал еще один россиянин – Кирилл Яковлев.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Острава, Чехия

28-29 сентября

Юниоры

Итоговое положение

1. Андрей Мозалев (Россия) – 217,12

2. Камден Пулкинен (США) – 212,45

3. Джозеф Фан (Канада) – 207,80

4. Кирилл Яковлев (Россия) – 205,92

5. Мицуки Сумото (Япония) – 201,55

6. Алекса Ракич (Канада) – 185,08

Произвольная программа

1. Андрей Мозалев (Россия) – 138,29

2. Джозеф Фан (Канада) – 134,06

3. Мицуки Сумото (Япония) – 133,70

4. Кирилл Яковлев (Россия) – 133,69

5. Камден Пулкинен (США) – 131,44

6. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 122,58