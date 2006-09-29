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    Роналду о лучшем голе по версии ФИФА: «Давайте не лгать самим себе. Мой гол был лучшим»

    Теги Криштиану Роналду Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия рейтинги ФИФА Лука Модрич Мохамед Салах FIFA Puskas Award Футбол

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в прямом эфире в инстаграме поздравил экс-одноклубника Луку Модрича с завоеванием приза лучшему игроку по версии ФИФА.

    О наградах

    «Награды – это награды… У меня их много. Я играю, чтобы побеждать, а не выигрывать призы.

    Я выступаю на топ-уровне вот уже 15 лет, и я горжусь тем, чего добился».

    О Модриче

    «Поздравляю Модрича с победой».

    О голе Салаха, который ФИФА признал лучшим

    «Салах заслужил приз Пушкаша, он забил хороший гол. Но давайте будет честны, давайте не будем лгать самим себе, мой гол был лучшим».

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