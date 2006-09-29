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    «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» – 3:1

    Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Футбол

    В 7-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Вест Хэму» (1:3).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 3:1 (2:0, 1:1)
    Дата проведения
    29 сентября, 14.30, «Олимпийский стадион»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Фелипе Андерсон, 2:0 – 43, автогол Линделеф, 2:1 – 71 Рэшфорд, 3:1 – 74 Арнаутович.
    Вест ХэмФабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон (Диангана, 90), Нобл, Ярмоленко (Снодграсс, 72), Обианг, Арнаутович (Антонио, 83), Сабалета.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф (Рэшфорд, 57), Погба (Фред, 70), Матич, Феллайни, Мактомини, Марсьяль (Мата, 71), Лукаку.
    Предупреждение:
    Янг (78).

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