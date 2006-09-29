«Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» – 3:1

В 7-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Вест Хэму» (1:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 29 сентября, 14.30, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 1:0 – 5 Фелипе Андерсон, 2:0 – 43, автогол Линделеф, 2:1 – 71 Рэшфорд, 3:1 – 74 Арнаутович.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон (Диангана, 90), Нобл, Ярмоленко (Снодграсс, 72), Обианг, Арнаутович (Антонио, 83), Сабалета.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф (Рэшфорд, 57), Погба (Фред, 70), Матич, Феллайни, Мактомини, Марсьяль (Мата, 71), Лукаку.
- Предупреждение:
- Янг (78).