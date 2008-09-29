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    Косторная победила на этапе юниорского Гран-при, Васильева – 3-я

    Теги сборная России результаты сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание Гран-при среди юниоров сборная Австрии Тин Цуй Виктория Васильева Алена Косторная Нана Араки Ким Йе Лим Шиика Йошиока И Сай Ен Фигурное катание

    Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на пятом этапе Гран-при среди юниоров. Третье место заняла ее соотечественница Виктория Васильева.

    Гран-при среди юниоров

    Острава, Чехия

    27-29 сентября

    Девушки

    Итоговое положение

    1. Алена Косторная (Россия) – 198,38
    2. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 196,34
    3. Виктория Васильева (Россия) – 182,87
    4. И Сай Ен (Южная Корея) – 176,50
    5. Нана Араки (Япония) – 176,14
    6. Шиика Йошиока (Япония) – 175,19
    7. Тин Цуй (США) – 172,74...
    9. Ольга Микутина (Австрия) – 143,10

    Произвольная программа

    1. Алена Косторная (Россия) – 128,14
    2. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 126,89
    3. Виктория Васильева (Россия) – 118,34
    4. Шиика Йошиока (Япония) – 115,24
    5. Нана Араки (Япония) – 115,21
    6. И Сай Ен (Южная Корея) – 110,02
    7. Тин Цуй (США) – 102,54...
    13. Ольга Микутина (Австрия) – 90,73

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