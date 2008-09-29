Косторная победила на этапе юниорского Гран-при, Васильева – 3-я

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на пятом этапе Гран-при среди юниоров. Третье место заняла ее соотечественница Виктория Васильева.
Гран-при среди юниоров
Острава, Чехия
27-29 сентября
Девушки
Итоговое положение
1. Алена Косторная (Россия) – 198,38
2. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 196,34
3. Виктория Васильева (Россия) – 182,87
4. И Сай Ен (Южная Корея) – 176,50
5. Нана Араки (Япония) – 176,14
6. Шиика Йошиока (Япония) – 175,19
7. Тин Цуй (США) – 172,74...
9. Ольга Микутина (Австрия) – 143,10
Произвольная программа
1. Алена Косторная (Россия) – 128,14
2. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 126,89
3. Виктория Васильева (Россия) – 118,34
4. Шиика Йошиока (Япония) – 115,24
5. Нана Араки (Япония) – 115,21
6. И Сай Ен (Южная Корея) – 110,02
7. Тин Цуй (США) – 102,54...
13. Ольга Микутина (Австрия) – 90,73