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    Бэйл получил травму приводящей мышцы и может пропустить матч с ЦСКА в ЛЧ

    Теги ЦСКА Реал Мадрид Атлетико примера Испания Лига чемпионов травмы Гарет Бэйл Футбол

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил травму в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0). 

    Футболист провел на поле только первый тайм и был заменен в перерыве. Для 29-летнего игрока это первая травма в 2018 году. 

    Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, у Бэйла подтверждена травма правой приводящей мышцы.

    По данным Marca, хавбеку мадридского клуба предстоит пройти обследование для уточнения серьезности повреждения.

    Вероятно, Бэйл пропустит предстоящий матч с ЦСКА в Лиге чемпионов, а так же матч 8-го тура чемпионата Испании с «Алавесом».

    Ранее сообщалось, что матч 2-го тура Лиги чемпионов с ЦСКА пропустит Иско, выбывший из строя из-за воспаления аппендикса, а также под вопросом участие защитника Марсело, получившего повреждение камбаловидной мышцы правой ноги.

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