Бэйл получил травму приводящей мышцы и может пропустить матч с ЦСКА в ЛЧ

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил травму в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0).
Футболист провел на поле только первый тайм и был заменен в перерыве. Для 29-летнего игрока это первая травма в 2018 году.
Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, у Бэйла подтверждена травма правой приводящей мышцы.
По данным Marca, хавбеку мадридского клуба предстоит пройти обследование для уточнения серьезности повреждения.
Вероятно, Бэйл пропустит предстоящий матч с ЦСКА в Лиге чемпионов, а так же матч 8-го тура чемпионата Испании с «Алавесом».
Ранее сообщалось, что матч 2-го тура Лиги чемпионов с ЦСКА пропустит Иско, выбывший из строя из-за воспаления аппендикса, а также под вопросом участие защитника Марсело, получившего повреждение камбаловидной мышцы правой ноги.
Бэйл опять травмировался – он пропускает по 2-4 месяца за сезон