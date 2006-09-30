Бэйл получил травму приводящей мышцы и может пропустить матч с ЦСКА в ЛЧ

Полузащитник Гарет Бэйл получил травму в матче 7-го тура чемпионата Испании с (0:0).

Футболист провел на поле только первый тайм и был заменен в перерыве. Для 29-летнего игрока это первая травма в 2018 году.

Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, у Бэйла подтверждена травма правой приводящей мышцы.

По данным Marca, хавбеку мадридского клуба предстоит пройти обследование для уточнения серьезности повреждения.

Вероятно, Бэйл пропустит предстоящий матч с в Лиге чемпионов, а так же матч 8-го тура чемпионата Испании с «Алавесом».

Ранее сообщалось, что матч 2-го тура Лиги чемпионов с ЦСКА пропустит Иско, выбывший из строя из-за воспаления аппендикса, а также под вопросом участие защитника Марсело, получившего повреждение камбаловидной мышцы правой ноги.

Бэйл опять травмировался – он пропускает по 2-4 месяца за сезон