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    «Ливерпуль» впервые в сезоне потерял очки в АПЛ. «Ман Сити» возглавил таблицу

    Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Дэниэл Старридж Эден Азар Маурицио Сарри Футбол

    В 7-м туре АПЛ «Челси» в Лондоне сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

    Команда Юргена Клоппа впервые в сезоне потеряла очки в премьер-лиге после шести побед подряд.

    У «Ливерпуля» 19 очков, как и у «Манчестер Сити», но чемпион Англии возглавляет таблицу благодаря лучшей разнице мячей.

    «Челси» под руководством Маурицио Сарри набрал 17 очков в семи играх и замыкает тройку.

    Sports.ru проводи текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль».

    Челси – Ливерпуль 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    29 сентября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 25 Азар, 1:1 – 89 Старридж.
    ЧелсиАррисабалага, Давид Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Жоржиньо, Канте, Виллиан (Мозес, 73), Ковачич (Баркли, 81), Азар, Жиру (Мората, 65).
    ЛиверпульАлиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, Хендерсон (Кейта, 78), Вейналдум, Милнер (Старридж, 86), Мане, Салах (Шакири, 66), Фирмино.
    Предупреждения:
    Мане (39), Милнер (77).

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