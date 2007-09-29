«Ливерпуль» впервые в сезоне потерял очки в АПЛ. «Ман Сити» возглавил таблицу

В 7-м туре АПЛ «Челси» в Лондоне сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).
Команда Юргена Клоппа впервые в сезоне потеряла очки в премьер-лиге после шести побед подряд.
У «Ливерпуля» 19 очков, как и у «Манчестер Сити», но чемпион Англии возглавляет таблицу благодаря лучшей разнице мячей.
«Челси» под руководством Маурицио Сарри набрал 17 очков в семи играх и замыкает тройку.
Sports.ru проводи текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль».
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Аррисабалага, Давид Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Жоржиньо, Канте, Виллиан (Мозес, 73), Ковачич (Баркли, 81), Азар, Жиру (Мората, 65).
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Ливерпуль –
Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, Хендерсон (Кейта, 78), Вейналдум, Милнер (Старридж, 86), Мане, Салах (Шакири, 66), Фирмино.