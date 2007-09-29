«Ливерпуль» впервые в сезоне потерял очки в АПЛ. «Ман Сити» возглавил таблицу

В 7-м туре АПЛ «Челси» в Лондоне сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

Команда Юргена Клоппа впервые в сезоне потеряла очки в премьер-лиге после шести побед подряд.

У «Ливерпуля» 19 очков, как и у «Манчестер Сити», но чемпион Англии возглавляет таблицу благодаря лучшей разнице мячей.

«Челси» под руководством Маурицио Сарри набрал 17 очков в семи играх и замыкает тройку.

Sports.ru проводи текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль».

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