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    «Локомотив» выиграл в РПЛ впервые за месяц и поднялся на 6-е место

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Мануэл Фернандеш Рифат Жемалетдинов Футбол

    «Локомотив» дома обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

    Московский клуб одержал первую победу в премьер-лиге за месяц и третью в сезоне.

    У действующего чемпиона 12 очков и шестое место в таблице.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Локомотив – Ахмат 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    29 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 81 Фернандеш, 2:0 – 90 Жемалетдинов.
    ЛокомотивГильерме, Хеведес, Кверквелия, Идову, Игнатьев, Миранчук (Жемалетдинов, 70), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Фернандеш (Тугарев, 90), Эдер.
    АхматГородов, Семенов, Родолфо (Митришев, 89), Мохаммади, Анхель, Иванов, Думбия, Исмаэл, Швец (Гащенков, 87), Уциев, Мбенг (Балай, 78).
    Предупреждения:
    Семенов (13), Анхель (31), Иванов (54), Исмаэл (62), Баринов (70), Идову (90).

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