«Локомотив» выиграл в РПЛ впервые за месяц и поднялся на 6-е место

«Локомотив» дома обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.
Московский клуб одержал первую победу в премьер-лиге за месяц и третью в сезоне.
У действующего чемпиона 12 очков и шестое место в таблице.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 81 Фернандеш, 2:0 – 90 Жемалетдинов.
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Локомотив –
Гильерме, Хеведес, Кверквелия, Идову, Игнатьев, Миранчук (Жемалетдинов, 70), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Фернандеш (Тугарев, 90), Эдер.
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Ахмат –
Городов, Семенов, Родолфо (Митришев, 89), Мохаммади, Анхель, Иванов, Думбия, Исмаэл, Швец (Гащенков, 87), Уциев, Мбенг (Балай, 78).