«Локомотив» выиграл в РПЛ впервые за месяц и поднялся на 6-е место

дома обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

Московский клуб одержал первую победу в премьер-лиге за месяц и третью в сезоне.

У действующего чемпиона 12 очков и шестое место в таблице.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ