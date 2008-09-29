Маротта покинет пост гендиректора «Ювентуса» после 8 лет в клубе

Генеральный директор Беппе Маротта объявил, что намерен оставить занимаемую должность.

«Это был запоминающийся забег длинною в восемь лет. навсегда останется в моем сердце.

Хочу объявить об этом сейчас, потому что в понедельник опубликуют список директоров, и моего имени в нем не будет.

Думаю, будет правильно рассказать об этом сейчас, пока никто не придумал другую версию. Руководство решило произвести серьезную перестройку.

Срок моих полномочий истекает 25 октября и не будет продлен. Останусь в должности директора спортивной сферы, на какой срок – решим с президентом.

Категорически исключаю возможность, что буду кандидатом на пост президента футбола Италии. Этот опыт меня не интересует», – сказал Маротта.

При Маротте выиграл семь чемпионских титулов, четыре Кубка Италии, три итальянских Суперкубка и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Ранее 61-летний специалист отработал 9 лет в «Сампдории».