Роббен и Боатенг получили травмы в первом тайме матча с «Реалом»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен получил травму в самом начале первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против .

Уже на 5-й минуте голландский хавбек был вынужден покинуть поле, вместо него в игру вступил .

На 34-й минуте также из-за травмы не смог продолжить игру защитник , которого заменил Никлас Зюле.

